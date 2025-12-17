Esce dal carcere il piromane di Massa

Dopo quasi due mesi di detenzione, il giovane di 21 anni accusato di aver appiccato diversi incendi a Massa Lombarda il 9 ottobre scorso, esce dal carcere e torna a casa. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che ora attende sviluppi sul caso e sulla sua eventuale evoluzione.

Massa, piromane recidivo: 4 incendi nella notte - Massa Lombarda, 10 ottobre 2025 – Nella notte tra mercoledì e ieri i carabinieri di Massa Lombarda hanno arrestato un 21enne con l’accusa di avere tentato di appiccare quattro incendi ad alcune ... ilrestodelcarlino.it

