Esce dal carcere il piromane di Massa
Dopo quasi due mesi di detenzione, il giovane di 21 anni accusato di aver appiccato diversi incendi a Massa Lombarda il 9 ottobre scorso, esce dal carcere e torna a casa. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che ora attende sviluppi sul caso e sulla sua eventuale evoluzione.
Dopo quasi due mesi trascorsi in carcere, il 21enne accusato della serie di incendi che avevano scosso Massa Lombarda nella notte del 9 ottobre scorso, torna a casa. Il Gip Andrea Galanti gli ha attenuato la misura cautelare, concedendogli gli arresti domiciliari, su istanza dell’avvocato difensore Nicola Casadio e con il parere favorevole della Procura, valutando come il tempo già trascorso in detenzione fosse sufficiente rispetto alla fase cautelare. Il giovane, con un unico precedente alle spalle, era stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di danneggiamento a seguito di incendio dopo una sequenza di episodi che, nell’arco di pochi minuti, avevano interessato diversi punti del paese. Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Riecco Kiki, il ladro acrobata che ha razziato la casa di Diletta Leotta esce dal carcere e torna in attività
Leggi anche: Zen esce dal carcere e torna a casa: «Ora devo ricollegare la testa e ricostruire la mia vita». La grazia di Mattarella, l'abbraccio con la compagna e il brindisi
Esce dal carcere il piromane di Massa - Dopo due mesi concessi i domiciliari al 21enne che la notte del 9 ottobre provocò incendi fuori da due bar, un market e un distributore ... msn.com
Massa, piromane recidivo: 4 incendi nella notte - Massa Lombarda, 10 ottobre 2025 – Nella notte tra mercoledì e ieri i carabinieri di Massa Lombarda hanno arrestato un 21enne con l’accusa di avere tentato di appiccare quattro incendi ad alcune ... ilrestodelcarlino.it
L’ultimo libro di Zero Calcare, intitolato Nel nido dei serpenti, esce oggi 5 dicembre 2025. È un graphic novel pubblicato da Bao Publishing in collaborazione con Momo Edizioni, che affronta temi antifascisti e politici: raccoglie storie già apparse su Internazion - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.