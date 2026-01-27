In questa puntata di Boss in Incognito, Elettra Lamborghini visita Paola De Vecchis, direttore di produzione e responsabile R&S di Frittoking a Roma. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro e le competenze di chi guida l’azienda nel settore alimentare, senza enfasi o sensazionalismi.

Nel terzo appuntamento del 2026 di Boss in Incognito, Elettra Lamborghini va a Roma, pronta a conoscere Paola De Vecchis, direttore di produzione e responsabile ricerca e sviluppo di Frittoking. Boss in Incognito 11: chi è Paola De Vecchis, direttore di produzione e responsabile ricerca e sviluppo di Frittoking. La Frittoking ha il suo headquarter a Roma ed è specializzata nella produzione di snack salati, fritti e pastellati, come i supplì, i fiori di zucca e i filetti di baccalà. Inoltre, da un po’ di tempo ha inaugurato un reparto bakery, che sforna pinse e focacce. Proprio per questo, i prodotti dell’azienda arrivano quotidianamente in pizzerie e rosticcerie italiane, ma raggiungono anche l’Europa e i mercati di Australia e Giappone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Paola De Vecchis di Frittoking è il terzo ‘Boss in Incognito’ del 2026

Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè, è il protagonista del secondo episodio di Boss in Incognito 2026, in onda ogni martedì sera.

