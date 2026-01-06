Maltempo sulle autostrade | attivato il piano neve impiegati 400 mezzi Situazione in graduale miglioramento

A causa del maltempo, sono state attivate le misure di gestione neve sulle autostrade A1 e A14 tra Toscana ed Emilia-Romagna, con l’impiego di circa 400 mezzi. La situazione sta gradualmente migliorando: le precipitazioni si stanno riducendo e molte limitazioni sono state rimosse. Tuttavia, si consiglia di mantenere attenzione e prudenza durante gli spostamenti, poiché si registrano ancora code e condizioni di guida delicate.

