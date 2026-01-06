Maltempo sulle autostrade | attivato il piano neve impiegati 400 mezzi Situazione in graduale miglioramento

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa del maltempo, sono state attivate le misure di gestione neve sulle autostrade A1 e A14 tra Toscana ed Emilia-Romagna, con l’impiego di circa 400 mezzi. La situazione sta gradualmente migliorando: le precipitazioni si stanno riducendo e molte limitazioni sono state rimosse. Tuttavia, si consiglia di mantenere attenzione e prudenza durante gli spostamenti, poiché si registrano ancora code e condizioni di guida delicate.

Nevicate su A1 e A14 tra Toscana ed Emilia-Romagna: attivato il piano neve con 400 mezzi. Precipitazioni in calo, rimosse le limitazioni, ma restano code e inviti alla prudenza. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Attivato il piano neve a Cesena, mezzi in azione nelle zone collinari: "Prudenza, limitare gli spostamenti"

Leggi anche: Attivato il piano neve di Autolinee Toscane

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Piano antineve di Autostrade Alto Adriatico, attivato un servizio reperibilità.

maltempo autostrade attivato pianoMaltempo sulle autostrade: attivato il piano neve, impiegati 400 mezzi. Situazione in graduale miglioramento - Precipitazioni in calo, rimosse le limitazioni, ma restano code e inviti alla prudenza. fanpage.it

maltempo autostrade attivato pianoMaltempo: nevicate a quote autostradali sull'Appennino tosco emiliano dell'A1 Milano-Napoli e in Emilia Romagna - Aspi ha attivato il piano neve, con 400 mezzi e 600 persone operative ... msn.com

maltempo autostrade attivato pianoMaltempo, esondato l'Aniene a Roma: Ponte Mammolo allagata. «In 48 ore la pioggia di un mese». Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.