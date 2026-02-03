Omicidio dell’ex capo ultrà dell' Inter Boiocchi nuovo arresto da parte della Dda

La polizia ha arrestato Mauro Nepi, 43 anni, in un’operazione della Dda di Milano. Nepi è accusato di aver preso parte all’omicidio premeditato di Vittorio Boiocchi, l’ex capo ultrà dell’Inter ucciso il 29 ottobre dello scorso anno. La gip Francesca Ballesi ha firmato l’ordine di custodia in carcere.

AGI - La gip di Milano, Francesca Ballesi, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, 43 anni, per il concorso dell'omicidio premeditato dell' ex capo ultra' dell'Inter Vittorio Boiocchi, ucciso il 29 ottobre 2022 a Milano. Già indagato a piede libero Nepi è ritenuto dalla Dda di Milano far parte del gruppo che ha deciso, pianificato ed eseguito l'agguato. Gli altri cinque imputati, tra cui Andrea Beretta e Marco Ferdico, sono già processo per la Corte di assise.

