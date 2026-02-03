Un nuovo arresto scuote il caso dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo della curva dell’Inter. Questa volta, a finire in manette è Marco Ferdico, che ha consegnato il “borsone” con 50 mila euro a Marco Ferdico tramite Daniel D’Alessandro. Ferdico ha ammesso di aver agito perché avrebbe ricevuto l’ordine da Andrea Beretta, un altro ultras dell’Inter, e di aver fatto tutto senza molte possibilità di scelta. La questione si fa sempre più intricata, con testimoni e moventi che vengono fuori passo dopo passo.

Ha consegnato a Marco Ferdico, attraverso Daniel D’Alessandro, i l “borsone” contenente i “50mila euro” pattuiti come “compenso” per “l’omicidio” di Vittorio Boiocchi e, anche se ha sostenuto di non avere alcuna “possibilità di scelta”, lo avrebbe fatto consapevole che quel passaggio di denaro fosse stato ordinato dell’altro capo ultras dell’Inter, Andrea Beretta, con quella finalità. Per questo motivo la gip di Milano, Francesca Ballesi, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, l’ultimo dei 5 uomini ancora in libertà e non mandato già a processo che la Procura di Milano ritiene i complici di Beretta nell’aver organizzato e realizzato l’agguato con cui il 29 ottobre 2022 Boiocchi è stato freddato fuori da casa sua, prima di Inter-Sampdoria, con 5 colpi di una Luger calibro 9X19, di cui due letali al collo e al torace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Omicidio Boiocchi, nuovo arresto per l'uccisione dell'ex capo della curva dell'Inter

