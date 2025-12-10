Omicidio Boiocchi i mandanti Beretta e Ferdico offrono 150mila euro alla moglie del capo ultrà assassinato

Il 29 ottobre 2022, Vittorio Boiocchi, capo ultrà dell’Inter, è stato brutalmente ucciso in un sanguinoso episodio. Ora, emergono dettagli riguardanti i mandanti dell’omicidio, Beretta e Ferdico, che hanno offerto 150mila euro come risarcimento alla moglie e alle figlie della vittima, alimentando ulteriori sviluppi sul caso.

