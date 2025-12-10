Curva Nord proposta di risarcimento alla famiglia dell’ex leader nerazzurro Vittorio Boiocchi

Inter News 24 Curva Nord, tre imputati offrono un risarcimento ai familiari di Boiocchi: il punto sul processo e le prossime tappe dell'inchiesta. Prende forma un nuovo capitolo giudiziario legato all' omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo ultras nerazzurro ucciso il 29 ottobre 2022 con diversi colpi di pistola sotto la propria abitazione a Milano. Come riportato da Adnkronos, tre dei cinque imputati coinvolti nel procedimento — Gianfranco Ferdico, Marco Ferdico e Pietro Andrea Simoncini — hanno avanzato una proposta di risarcimento economico alla famiglia della vittima, quantificata in 150mila euro complessivi.

Omicidio Boiocchi, gli imputati offrono 150mila euro come risarcimento alla famiglia - La proposta sarà valutata dalla compagna e dalla figlia della vittima. Secondo calcioefinanza.it