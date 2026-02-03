Omicidio Boiocchi c' è un nuovo arresto per l' agguato all' ex capo ultras dell' Inter

La polizia ha arrestato un nuovo sospettato nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Vittorio Boiocchi. Mauro Nepi, 43 anni, è stato messo in manette su ordine della gip di Milano, Francesca Ballesi. Nepi, già condannato per un altro processo, ora è accusato di aver aiutato nell’agguato. Le forze dell’ordine continuano a scavare per chiarire il ruolo di tutti i coinvolti.

C'è un nuovo arresto per l'omicidio di Vittorio Boiocchi. La gip di Milano, Francesca Ballesi, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, 43 anni, già condannato a quattro anni e mezzo nel processo con rito abbreviato Doppia curva e ora accusato di concorso. Un nuovo arresto scuote il caso dell'omicidio di Vittorio Boiocchi, ex capo della curva dell'Inter. La polizia ha arrestato Mauro Nepi, 43 anni, in un'operazione della Dda di Milano. Omicidio Boiocchi, c'è un nuovo arresto per l'uccisione dell'ex capo ultras dell'InterSi tratta di Mauro Nepi, 43 anni, ora accusato di concorso nell'omicidio premeditato dell'ex capo ultras dell'Inter Vittorio Boiocchi. Sarebbe stato lui a consegnare i 50mila euro per il delitto. Omicidio Boiocchi, arrestato anche l'ultimo complice: Ha consegnato la borsa con i 50mila euro per i killerLa gip del Tribunale di Milano Francesca Ballesi ha disposto la custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, considerato uno dei complici di Andrea Beretta.

