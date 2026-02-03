Omicidio a Sarno il sindaco Squillante | Tragedia che ci lascia senza parole

Questa notte a Sarno si è consumato un grave omicidio. Il sindaco Squillante ha detto che la comunità è sotto shock, ancora incredula di fronte a quanto accaduto. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica e trovare il colpevole. La città si prepara a piangere ancora e a cercare risposte.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Questa notte la nostra città è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole. La morte di Gaetano Russo, commerciante stimato, uomo conosciuto e benvoluto, è una ferita profonda per l'intera comunità. Da quanto ricostruito, e tra le ipotesi al vaglio, un uomo, forse in stato di alterazione, avrebbe citofonato alla salumeria, adiacente l'abitazione, gli sarebbe stata aperta la porta e da lì si sarebbe consumata la tragedia. Davanti a un dolore così grande, le parole sembrano sempre insufficienti e prive di significato. Resta solo il silenzio, la vicinanza sincera alla famiglia di Gaetano, l'abbraccio di un'intera comunità che oggi piange uno dei suo figli.

