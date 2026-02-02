Belen Rodriguez lascia senza parole Fabio Fazio a Che tempo che fa

Questa sera a “Che tempo che fa” Belen Rodriguez ha sorpreso il pubblico e Fabio Fazio. La modella si è aperta, parlando di momenti difficili come depressione e attacchi di panico. Le sue parole hanno colpito per sincerità, lasciando senza parole il conduttore.

Belen Rodriguez recentemente è stata ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Nel corso dell’intervista, la modella ha aperto le porte del suo cuore, confidandosi su alcuni argomenti intimi come la depressione, gli attacchi di panico. Nella chiacchierata, non sono mancati temi più leggeri e divertenti. Uno degli aneddoti passati alla storia di Sanremo ha come protagonista proprio la presentatrice sudamericana e il suo famoso tatuaggio. Le parole della quarantunenne hanno aperto un siparietto simpatico:”Si è un po’ allargata la farfalla con le gravidanze”. Fazio, prontamente, ha risposto: “Lasciamo cadere qua il discorso“.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Domenica 1 febbraio, Fabio Fazio torna in tv con "Che tempo che fa".

