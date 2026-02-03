Oliynykova nega foto e stretta di mano con l'avversaria ungherese | Ha preso soldi sporchi di sangue

In Ucraina, Oleksandra Oliynykova si presenta decisa a Cluj. La tennista nega di aver scambiato foto o stretta di mano con l’avversaria ungherese Anna Bondar. “Ha preso soldi sporchi di sangue”, dice, facendo riferimento a un episodio di quattro anni fa. La sua posizione resta ferma e senza mezze misure.

La presa di posizione forte di Oleksandra Oliynykova a Cluj contro Anna Bondar, non ha dimenticato un episodio di quattro anni fa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Oleksandra Oliynykova

Enzo Maresca ha annunciato il suo addio al Chelsea attraverso un post su Instagram, commentando la sua esperienza dal preliminare di Conference fino ai trofei vinti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Oleksandra Oliynykova

Oliynykova nega foto e stretta di mano con l’avversaria ungherese: Ha preso soldi sporchi di sangueLa presa di posizione forte di Oleksandra Oliynykova a Cluj contro Anna Bondar, non ha dimenticato un episodio di quattro anni fa ... fanpage.it