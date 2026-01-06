Maresca rompe il silenzio sull'addio al Chelsea | Preso ai preliminari di Conference con foto al veleno
Enzo Maresca ha annunciato il suo addio al Chelsea attraverso un post su Instagram, commentando la sua esperienza dal preliminare di Conference fino ai trofei vinti. La riflessione include alcune critiche alla gestione della squadra, evidenziando il suo percorso e le difficoltà incontrate. Un messaggio che segna una conclusione importante nel suo percorso professionale, lasciando trasparire il suo punto di vista sulla stagione appena conclusa.
Enzo Maresca dice addio al Chelsea con un post polemico su Instagram: dal preliminare di Conference ai trofei, la frecciata alla dirigenza dopo l'esonero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Maresca, il polemico saluto al Chelsea: “Ho iniziato con i preliminari di Conference, ho lasciato il club dove merita di essere”
Leggi anche: Chelsea, Maresca al veleno dopo l’addio: “Lascio il club dove merita di essere”
'Non ci sono garanzie nella vita': Liam Rosenior rompe il silenzio dopo essere stato accostato al Chelsea; Pep Guardiola rompe il silenzio dopo le affermazioni di Enzo Maresca contro il Manchester City e l’esonero del Chelsea; Juventus che guaio per l’ex Maresca | divorzio dal Chelsea; Maresca lascia il Chelsea | ufficiale la separazione.
Maresca rompe il silenzio sull’addio al Chelsea: “Preso ai preliminari di Conference” con foto al veleno - Enzo Maresca dice addio al Chelsea con un post polemico su Instagram: dal preliminare di Conference ai trofei, la frecciata alla dirigenza dopo l'esonero ... fanpage.it
Maresca-Chelsea, addio al veleno: «Lascio la squadra dove merita di essere» - Ringraziamenti ai tifosi e ai giocatori ma nessuna parola per la dirigenza. corriere.it
Perché Maresca ha lasciato il Chelsea: dai trofei al silenzio stampa dopo il Bournemouth, il retroscena - In bacheca Europa League e Mondiale per Club Proprio il primo giorno del nuovo anno, inizia con una no ... msn.com
Chelsea, Maresca rompe con la società: non sarà più l'allenatore dei Blues https://www.calciostyle.it/notizie/chelsea-maresca-rompe-con-la-societa-non-sara-piu-lallenatore-dei-bluesfsp_sid=1833132 di Damiano Villani - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.