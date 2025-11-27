Di Canio attacca in tv sul gol preso dall'Inter al 93° con l'Atletico | Guardate Barella è gravissimo

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore mima assieme a Costacurta chi ha commesso (e perché) l'errore clamoroso che ha causato la sconfitta in Champions in pieno recupero. "Ragazzi vi dovete orientare, dovete avere la sensazione del pericolo!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

