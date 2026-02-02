Olimpiadi Milano Cortina -4 | tutte le finali giorno per giorno

Questa mattina sono stati annunciati i dettagli delle finali delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. I giochi inizieranno venerdì con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro e si concluderanno domenica 22 con la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. In tutto ci saranno 116 eventi in 16 sport, pronti a coinvolgere atleti e tifosi da tutto il mondo.

I XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che inizieranno venerdì con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro e si concluderanno domenica 22 con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, prevedono 116 eventi da medaglia in 16 sport. Debutta ai Giochi lo sci alpinismo. Le prime medaglie che saranno assegnate saranno quelle della discesa libera maschile, l'ultima come tradizione dei Giochi l'oro dell'hockey su ghiaccio maschile. Le finali giorno per giorno SABATO 7 FEBBRAIO Sci alpino: discesa libera uomini (ore 11.30 - Bormio). Sci di fondo: skiathlon 10 km+10 km donne (13 - Lago di Tesero).

