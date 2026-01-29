Milano-Cortina 2026 a Niguarda inaugurati il pronto soccorso e il reparto olimpico

A Niguarda, questa mattina, è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso e il reparto dedicato ai Giochi Invernali. L’ospedale di Milano si prepara a diventare l’Ospedale Olimpico della Lombardia, in vista dei prossimi eventi che scatteranno il 6 febbraio. La struttura è stata rinnovata e potenziata per gestire eventuali emergenze legate ai Giochi. Presenti rappresentanti delle istituzioni e medici che hanno lavorato per adattare gli spazi alle esigenze olimpiche.

Milano, 29 gennaio 2026 – L 'Ospedale Niguarda di Milano si trasforma nell'Ospedale Olimpico della Lombardia, in occasione dei Giochi Invernali che inizieranno il prossimo 6 febbraio. Nella struttura sanitaria - inaugurata oggi, giovedì 29 gennaio - sono stati creati un pronto soccorso olimpico e un reparto dedicato. In quello che è considerato uno dei più grandi e performanti pronto soccorso d'Italia - con oltre 104mila accessi annui - sono stati realizzati percorsi dedicati e separati rispetto a quelli destinati ai cittadini. L'inaugurazione. L'inaugurazione del Pronto Soccorso e del reparto olimpico si è svolta oggi alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del vicepresidente Marco Parolone, dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, dell'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, di Alberto Zoli, direttore generale Ospedale Niguarda e Medical Care Manager Lombardia per Milano Cortina 2026, e Giovanni Malagò, presidente Fondazione Milano Cortina 2026.

