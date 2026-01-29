Milano-Cortina 2026 inaugurato pronto soccorso olimpico al Niguarda

Questa mattina è stato aperto il pronto soccorso olimpico all’ospedale Niguarda di Milano. L’obiettivo è prepararsi all’arrivo dei Giochi Olimpici invernali del 2026. L’ospedale ha messo in funzione questa struttura speciale per gestire eventuali emergenze durante l’evento. La struttura è pronta e funzionante, e si aspettano già i primi interventi in vista dei giochi.

Inaugurato il Pronto Soccorso Olimpico all' ospedale Niguarda di Milano in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. L'inaugurazione ha segnato la conclusione di un importante progetto infrastrutturale che garantirà assistenza sanitaria di eccellenza agli atleti e alla family olimpica, vale a dire l'insieme dei collaboratori e delle figure tecniche che affiancano gli sportivi. Il Pronto Soccorso Olimpico è caratterizzato da un accesso diretto e separato rispetto al Pronto Soccorso dedicato ai cittadini. È dotato di 21 posti letto, di cui una stanza isolata con filtro, un open space con 10 postazioni e 4 stanze di degenza, per un totale di 10 posti letto dedicati.

