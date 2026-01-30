Questa mattina a Torino si è messa in moto una grande macchina di sicurezza. Sono stati schierati circa mille agenti di polizia per controllare i tre cortei previsti per il 30 gennaio. La città si prepara a un giorno che potrebbe restare nella memoria, con le strade che si stanno già preparando a gestire la folla e garantire l’ordine. La questura ha messo in campo tutte le risorse necessarie per affrontare l’evento.

Torino si prepara a uno dei giorni più intensi della sua storia recente con l’impiego di mille agenti di polizia in vista dei tre cortei programmati per il 30 gennaio 2026. L’operazione, condotta in collaborazione con le forze dell’ordine locali e nazionali, è stata decisa per garantire la sicurezza durante i presidi di piazza che si prevedono partecipati da oltre diecimila persone. Il centro della città, in particolare le aree intorno all’Università di Torino, è stato oggetto di un’attenta riorganizzazione del traffico e dei percorsi pedonali. Le modifiche, già in fase di attuazione, prevedono la chiusura temporanea di diverse strade, l’istituzione di zone a traffico limitato e la creazione di percorsi dedicati per i cortei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino rafforza la sicurezza con migliaia di agenti per gestire i cortei di Aska e adeguare i percorsi urbani.

Approfondimenti su Torino Cortei

Durante un corteo degli antagonisti a Torino, in seguito alla chiusura di un centro sociale, sono verificati tafferugli tra manifestanti e forze dell’ordine.

I collettivi universitari di Torino hanno preso d’assalto Palazzo Nuovo, occupando la sede delle facoltà umanistiche.

Ultime notizie su Torino Cortei

