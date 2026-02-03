Olimpiadi gli atleti promuovono il Villaggio di Milano | I letti non sono di cartone come a Parigi

Gli atleti che arrivano a Milano si divertono a scherzare sul Villaggio olimpico. Dicono che i letti non siano di cartone, come invece succede a Parigi, e che qui siano comodi e di buona qualità. Mancano tre giorni all’apertura ufficiale, ma già si vede che l’atmosfera tra le delegazioni è rilassata e pronta a scendere in pista. I primi a sistemarsi negli spazi sono arrivati nei giorni scorsi, e ora si preparano per la grande partenza.

Milano, 3 febbraio 2026 – Mancano ormai tre giorni all'apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, negli ultimi giorni, le delegazioni provenienti da tutto il mondo hanno iniziato ad arrivare e a stabilirsi nel Villaggio di Milano, prendendo confidenza con gli spazi pensati per accompagnarle nel percorso olimpico. E le strutture sono state più che promosse. Niente letti di cartone (come accaduto a Parigi). Non sono di cartone, come accaduto alle Olimpiadi di due anni fa a Parigi, i letti dei Giochi invernali di Milano Cortina. A promuovere la sistemazione italiana sono gli stessi atleti, che tranquillizzano i loro follower postando sui social alcuni video.

