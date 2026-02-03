olimpiadi dove vedere la cerimonia di apertura di milano cortina 2026

Venerdì sera, alle 20:00, lo Stadio San Siro di Milano apre le porte per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Migliaia di persone si preparano a vivere un momento speciale, che segna l’inizio di due settimane all’insegna dello sport e dello spettacolo. La città si prepara ad accogliere atleti da tutto il mondo, mentre gli appassionati cercano il modo migliore per seguire l’evento.

Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20:00, lo Stadio San Siro di Milano diventerà il palcoscenico di un evento storico: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, l’apertura non si svolgerà in un’unica sede, ma si estenderà su un’ampia rete di luoghi simbolo della montagna e della città italiana, con un’innovazione che segna un punto di svolta nel modo in cui si concepiscono i Giochi. L’evento, che segnerà ufficialmente l’inizio delle competizioni, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 1 a partire dalle 19:50, con streaming gratuito su RaiPlay e. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica 6 febbraio si accendono le luci sulla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

