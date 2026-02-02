Olimpiadi Milano-Cortina dove e quando vedere la Cerimonia di apertura

Domenica 6 febbraio si accendono le luci sulla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. L’evento si svolge in modo nuovo, con una cerimonia distribuita in diverse location e trasmessa in diretta su Rai. Gli spettatori italiani potranno seguirla sia in televisione sia in streaming, pronti a vivere il debutto di questa edizione speciale.

L'appuntamento è fissato per il 6 febbraio: una Cerimonia di apertura inedita, diffusa sul territorio, con diretta televisiva e streaming Rai. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si apriranno ufficialmente giovedì 6 febbraio, con la Cerimonia di Apertura in programma allo Stadio di San Siro. L'inizio dello spettacolo è fissato per le ore 19:50, mentre l'avvio formale della cerimonia è previsto alle 20:00.

