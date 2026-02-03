Olimpiadi 2026 nel villaggio olimpico di Milano dove ogni atleta sceglie il suo materasso

Nel villaggio olimpico di Milano, gli atleti stanno scegliendo i loro materassi. Il cantiere di Scalo Porta Romana si vede da lontano, con le gru e le strutture in costruzione che si stagliano contro il cielo grigio. Dal cavalcavia di Corso Lodi, si nota che i lavori continuano senza sosta e il quartiere si trasforma di giorno in giorno. Le Olimpiadi sono ormai più vicine, e anche questa fase di preparazione si fa più concreta.

Visto dal cavalcavia di Corso Lodi il Villaggio olimpico di Milano per le Olimpiadi 2026 spicca in mezzo al grigio del cantiere a cielo aperto di Scalo Porta Romana. Superati i controlli si respira subito l'atmosfera festosa con le delegazioni degli atleti dalle giacche colorate -ognuno di un colore diverso a seconda della nazione- che chiacchierano insieme nei tanti spazi di socialità del villaggio. Sulle palazzine adibite a residenze un mosaico di bandiere pennella le facciate delle strutture. Tutti i numeri del Villaggio Olimpico di Milano. Il Villaggio di Milano ospita 1700 posti letto, al suo interno ci sono ben due mense una per i volontari e una per gli atleti, che distribuiscono circa 3400 pasti al giorno, una palestra a disposizione degli atleti aperte h24, aree dedicate al relax e alla meditazione, uno spazio per distendere i nervi davanti ai videogiochi, sdraio e maxi schermi dove seguire le gare tutti insieme, un social wall dove si attaccano messaggi e bigliettini.

