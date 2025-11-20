Olimpiadi Milano-Cortina Abodi al Parlamento | mezze verità e omissioni sugli extra costi di Villaggio Olimpico e Arena Santa Giulia

La domanda era semplice: quanti sono stati gli extracosti a carico dello stato per completare il Villaggio Olimpico di Milano e l’Arena Santa Giulia, opere olimpiche in teoria a totale carico dei privati? La risposta del ministro Andrea Abodi ieri durante il question time alla Camera, invece, non è stata altrettanto lineare. Tuttavia ha confermato quanto già si sapeva: per il Villaggio Olimpico non è possibile quantificare quanto sia stata l’iniezione di denaro pubblico, perché il Comune di Milano non ha fornito i dati; per l’Arena c’è stata una prima tranche di soldi, 21 milioni, seguiti da altri 30 milioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi Milano-Cortina, Abodi al Parlamento: mezze verità e omissioni sugli extra costi di Villaggio Olimpico e Arena Santa Giulia

