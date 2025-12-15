Reddito più basso e prezzi più alti il sondaggio mostra le paure degli italiani per il 2026
Il nuovo Eurobarometro rivela le preoccupazioni degli italiani riguardo al futuro economico, con un timore crescente per inflazione e costi elevati nel 2026. Gli italiani si distinguono come i più ansiosi tra i paesi della zona Euro, evidenziando le sfide legate a redditi più bassi e prezzi in aumento.
Il nuovo Eurobarometro mostra che gli italiani sono nettamente i più timorosi, nella zona Euro, per quanto riguarda l'inflazione nel 2026. E anche sulle entrate del prossimo anno: uno su quattro si aspetta di guadagnare meno. La moneta unica ormai è vista come positiva, ma con meno entusiasmo rispetto ad altri Paesi. Fanpage.it
Affitti, bollette e alimentari: per le spese di casa prezzi su del 5,6%, in difficoltà le fasce a basso reddito - sono cresciute dell’1,6% nel solo mese di marzo e del 5,6% in un anno. brescia.corriere.it
Boom dei prezzi dei beni alimentari, +25% dal 2021. Istat: “Colpite le famiglie a basso reddito” - In Italia beni alimentari più comuni hanno subito una impennata dei prezzi negli ultimi cinque anni, +25% dal 2021 certifica l’Istat. repubblica.it
Addizionale IRPEF: Duino Aurisina innalza la soglia di esenzione a 20 milia euro. Un sostegno a chi ha un reddito relativamente basso. È questo il significato della modifica al Regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale IRPEF, approvata dall - facebook.com facebook
Le persone anziane con reddito basso, considerate particolarmente vulnerabili, spesso possono ottenere riduzioni rilevanti: ecco quali x.com