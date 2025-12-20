Milano, 20 dicembre 2025 – Ecosistema complesso, per la prima volta indagato a fondo, dal forte impatto su Milano, il Salone del Mobile si conferma una potente infrastruttura economica - motore del Paese - ma anche culturale. Che aspira ad essere inclusiva. Il report del Politecnico. E ci sono luci e ombre in questo primo e dettagliato report realizzato (in due anni di lavoro) dal Politecnico di Milano, presentato ieri al Piccolo Teatro. Le ombre sono quelle dei costi alle stelle di case e alberghi, che certo non sono alla portata della classe media, nella settimana più cara dell’anno. Aumenti vertiginosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salone del Mobile, luci e ombre sul design: volano tariffe di hotel e case. “Un evento più inclusivo”

