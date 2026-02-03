Olimpiadi 2024 | Modifiche alla viabilità in Varese e provincia per i comuni coinvolti nella fiamma olimpica

Questa mattina, le autorità hanno annunciato nuove modifiche alla viabilità in alcuni comuni della provincia di Varese, tra cui Gallarate, Busto Arsizio e Legnano. Le modifiche sono legate alla tappa della fiamma olimpica prevista nelle prossime settimane e coinvolgono strade e percorsi che verranno chiusi o riorganizzati per permettere il passaggio. La circolazione sarà più difficile in alcune zone, e i cittadini sono invitati a pianificare i loro spostamenti in anticipo.

Le Olimpiadi di Milano 2024 vedono la partecipazione di comuni della provincia di Varese, tra cui Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Saronno, coinvolti nella 59ª tappa del viaggio della fiamma olimpica. Il 4 febbraio, l'evento si svolgerà con una modifica della viabilità nei paesi coinvolti, per consentire il passaggio dei tedofori. Le autorità locali hanno previsto interventi specifici per garantire l'accesso alla manifestazione, con divieti di sosta, transito e modifiche al traffico in diverse aree. A Gallarate, l'evento parte alle 9.30 con un raduno in via Pegoraro, mentre il divieto di circolazione riguarda l'area tra piazza Risorgimento e via Roma, con sosta vietata in via Ronchetti.

