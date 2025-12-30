Passaggio della Fiamma Olimpica le modifiche alla viabilità per l' 8 gennaio

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, l’8 gennaio 2026, a Parma saranno adottate modifiche alla viabilità. Si prevedono chiusure, rallentamenti e divieti di transito, in particolare lungo l’asse Est–Ovest della Via Emilia e nel centro città. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e verificare le eventuali variazioni alla viabilità per evitare disagi.

In occasione del “Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026”, in programma giovedì 8 gennaio 2026 a Parma, sono previste importanti modifiche alla viabilità, con chiusure, rallentamenti e divieti di transito che interesseranno in particolare l’asse Est–Ovest della Via Emilia e il centro. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: modifiche alla viabilità per il passaggio della Fiamma Olimpica a Catania

Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva a Catania, ecco le modifiche alla viabilità

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il 28 dicembre la Fiamma Olimpica arriva a Potenza: percorso e modifiche alla circolazione; Fiamma Olimpica 2026 a Taranto: modifiche alla viabilità per le celebrazioni in Piazza Archita; Fiamma Olimpica a Taranto: parcheggi, navette e modifiche alla viabilità; Tappa a Taranto della Fiamma Olimpica: modifiche a viabilità e linee bus il 29 dicembre.

Passaggio della Fiamma Olimpica, le modifiche alla viabilità per l'8 gennaio - In occasione del “Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026”, in programma giovedì 8 gennaio 2026 a Parma, sono previste importanti modifiche alla viabilità, con chiusure, rallentamenti e ... parmatoday.it

passaggio fiamma olimpica modificheMatera, passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026: modifiche alla viabilità il prossimo 29 dicembre - Il Comune di Matera adotta divieti di sosta e sospensioni temporanee della circolazione lungo il percorso della staffetta olimpica per garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’evento ... trmtv.it

passaggio fiamma olimpica modificheLa Fiamma Olimpica arriva a Lecce, tutte le modifiche della circolazione - Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, saranno adottati provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta ... leccenews24.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.