Passaggio della Fiamma Olimpica le modifiche alla viabilità per l' 8 gennaio

Per il passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, l’8 gennaio 2026, a Parma saranno adottate modifiche alla viabilità. Si prevedono chiusure, rallentamenti e divieti di transito, in particolare lungo l’asse Est–Ovest della Via Emilia e nel centro città. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e verificare le eventuali variazioni alla viabilità per evitare disagi.

In occasione del “Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026”, in programma giovedì 8 gennaio 2026 a Parma, sono previste importanti modifiche alla viabilità, con chiusure, rallentamenti e divieti di transito che interesseranno in particolare l’asse Est–Ovest della Via Emilia e il centro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: modifiche alla viabilità per il passaggio della Fiamma Olimpica a Catania Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva a Catania, ecco le modifiche alla viabilità Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il 28 dicembre la Fiamma Olimpica arriva a Potenza: percorso e modifiche alla circolazione; Fiamma Olimpica 2026 a Taranto: modifiche alla viabilità per le celebrazioni in Piazza Archita; Fiamma Olimpica a Taranto: parcheggi, navette e modifiche alla viabilità; Tappa a Taranto della Fiamma Olimpica: modifiche a viabilità e linee bus il 29 dicembre. Passaggio della Fiamma Olimpica, le modifiche alla viabilità per l'8 gennaio - In occasione del “Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026”, in programma giovedì 8 gennaio 2026 a Parma, sono previste importanti modifiche alla viabilità, con chiusure, rallentamenti e ... parmatoday.it Matera, passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026: modifiche alla viabilità il prossimo 29 dicembre - Il Comune di Matera adotta divieti di sosta e sospensioni temporanee della circolazione lungo il percorso della staffetta olimpica per garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’evento ... trmtv.it

La Fiamma Olimpica arriva a Lecce, tutte le modifiche della circolazione - Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, saranno adottati provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta ... leccenews24.it

TARANTO - Il sindaco commenta le manifestazioni legate al passaggio della Fiamma Olimpica, richiamando il significato simbolico dello sport e le sfide che attendono la città tra Milano Cortina 2026 e Taranto 2026 - facebook.com facebook

Giornata solenne per la Puglia dello sport, con il passaggio della fiamma olimpica verso Milano-Cortina. Ecco dove e quando: x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.