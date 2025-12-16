Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | modifiche alla viabilità per il passaggio della Fiamma Olimpica a Catania

In vista del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Catania il 18 dicembre 2025, il Comune ha predisposto modifiche temporanee alla viabilità. Questi provvedimenti mirano a garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento, coinvolgendo diverse vie cittadine e prevedendo restrizioni temporanee al traffico.

© Dayitalianews.com - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: modifiche alla viabilità per il passaggio della Fiamma Olimpica a Catania ABBONATI A DAYITALIANEWS In vista del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Catania, in programma per giovedì 18 dicembre 2025, l’Amministrazione comunale ha predisposto una serie di provvedimenti temporanei sulla circolazione stradale. Le misure, definite dall’assessorato alla Viabilità guidato da Carmelo Coppolino, hanno l’obiettivo di garantire sicurezza, ordine pubblico e regolare svolgimento dell’evento. Il percorso della Fiamma Olimpica in città. Il corteo olimpico attraverserà circa dieci chilometri di strade cittadine, partendo da via Acquicella Porto e concludendo il suo percorso in piazza Duomo, coinvolgendo numerose arterie principali del centro e della zona sud della città. Dayitalianews.com Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026: all'evento inaugurale di Milano Cortina ci sarà Mariah Carey - La star americana Mariah Carey sarà una delle protagoniste a San Siro il 6 febbraio 2026 per la Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it

Mariah Carey aprirà le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: sarà lei la star della cerimonia - Quello di Mariah Carey è solo il primo grande nome annunciato per l'evento. tg.la7.it

Questa sera Tony Cairoli è stato tedoforo a Palermo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. #MemasGP #MXGP #MX #Motocross #Cross #Ducati #TonyCairoli #TonyCairoli222 #TC222 #Cairoli #Olympics #MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

Milano-Cortina senza dati: Libera denuncia l’opacità strutturale delle Olimpiadi invernali x.com