Olimpia in Brianza | inizia la festa con la fiaccola greca

La fiaccola olimpica ha iniziato oggi la sua tappa nella Brianza, portando in giro per le città della zona la luce delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La staffetta è partita da Vimercate e ha attraversato Arcore, Lesmo, Seregno e Meda, con tante persone che si sono radunate per vedere il passaggio della fiamma. È il primo giorno di una lunga corsa che vuole unire tutto il territorio in vista dell’appuntamento sportivo tra due anni.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La Fiamma olimpica ha iniziato oggi la sua tappa numero 58 nella Brianza, con un percorso che si è svolto tra Vimercate, Arcore, Lesmo, Seregno e Meda. Il passaggio della torcia, avvenuto martedì 3 febbraio 2026, ha coinvolto comuni e scuole, con un pubblico ampio e partecipativo, e ha segnato l’inizio di una serie di eventi trasversali per preparare l’accensione del braciere olimpico prevista per il 4 febbraio. La tappa è iniziata poco dopo le otto del mattino da Dalmine, e si è conclusa intorno alle 11.30 a Vimercate, dove sono state accolti i primi tedofori. A Vimercate, la Fiamma è stata accompagnata da bambini, ragazzi, strisce colorate e cori di festa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Monza, il passaggio della fiaccola olimpica ha fatto partire le restrizioni sui rifiuti.

Arriva la fiaccola olimpica in Brianza.

