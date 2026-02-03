Olimpia a Monza | passa la fiaccola ma i rifiuti restano a casa

Questa mattina a Monza, il passaggio della fiaccola olimpica ha fatto partire le restrizioni sui rifiuti. Il Comune ha pubblicato un elenco di zone in cui i cittadini non potranno lasciare i sacchetti fuori casa durante l’evento. La decisione mira a evitare problemi di ordine pubblico e garantire lo svolgimento tranquillo della cerimonia. I residenti sono stati avvisati: in quelle aree, i rifiuti non vanno esposti fino a fine passaggio.

Il Comune di Monza ha reso nota la lista delle zone dove non sarà possibile esporre i rifiuti durante il passaggio della fiaccola olimpica. La manifestazione, che vedrà il passo della fiaccola di Milano-Cortina 2026 nella città brianzola il 4 febbraio, interromperà l'esposizione dei rifiuti in alcune aree per garantire il corretto sviluppo dell'evento. Le strade saranno temporaneamente chiuse, e l'amministrazione chiede ai cittadini e alle attività commerciali di non esporre rifiuti in determinate zone fino al completamento dell'evento. Le aree interessate sono state indicate con precisione da MonzaPulita, la piattaforma ecologica del Comune.

