Oggi 29 novembre San Saturnino di Tolosa | vescovo e martire che sfidò gli idoli pagani

Martire per la fede, il vescovo san Saturnino di Tolosa fece fronte alle persecuzioni ai cristiani sfidando gli idoli pagani da vero testimone. Oggi, 29 novembre, ricorre la memoria liturgica di san Saturnino di Tolosa. L’epoca in cui visse fu il III secolo, tempo delle grandi persecuzioni ai cristiani. È uno dei santi più popolari. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

