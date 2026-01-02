Te ne devi andare! | armato di pistola minaccia la sorella al pranzo di Capodanno Era ai domiciliari

Durante il pranzo di Capodanno, un uomo già ai domiciliari ha minacciato la sorella con una pistola, chiedendole di andarsene. L’episodio ha destato preoccupazione e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di monitorare comportamenti rischiosi e di intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale pericolo domestico.

Ha impugnato la pistola e ha minacciato la sorella chiedendole di andar via durante il pranzo di Capodanno. Il motivo? Non sopportava la sua presenza. Il panico, così, ha preso il posto di quello che doveva essere un momento di festa tra i propri cari. Una vicenda quasi da film che ha visto.

