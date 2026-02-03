Oboavwoduo Juventus parole al miele verso il club | il messaggio del talentino sui social per il suo approdo in bianconero – FOTO

Oboavwoduo si è mostrato entusiasta dell’ingaggio con la Juventus. Sul suo profilo social ha scritto parole di stima e affetto per il club, confermando la sua felicità per il trasferimento in bianconero. La sua scelta ha già fatto parlare i tifosi, che sperano di vederlo presto in campo con la maglia della Juventus.

Oboavwoduo Juventus, parole al miele verso il club: il messaggio del talentino sui social per il suo approdo in bianconero. Justin Oboavwoduo è stato uno dei colpi messi a segno dalla Juventus nella sessione invernale di calciomercato, che ha chiuso i battenti nella serata di ieri. Un affare in prospettiva, visto che si tratta di un classe 2006. QUI LE ULTIMISSIME JUVE LIVE Il ragazzo, che promette molto bene, ha lasciato il Manchester City per trasferirsi nella Vecchia Signora. E proprio lui sembra non veder l’ora di cominciare questa nuova avventura. Sul proprio profilo Instagram infatti il giocatore ha pubblicato la foto di presentazione con la Juve, scrivendo il seguente messaggio: “Sono più che grato di unirmi a questo club prestigioso e storico! Dio ha il controllo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

