Licina Juve il gioiellino carica l’ambiente bianconero | ecco il messaggio sui social per il suo arrivo a Torino – FOTO

Licina Juve, il gioiellino appena arrivato a Torino carica l'ambiente bianconero: ecco il messaggio sui social per il suo arrivo nel club. Adam Licina è stato il colpo che ha scaldato l'ambiente bianconero a gennaio. Sebbene il talento classe 2007 sia stato aggregato per ora alla Next Gen, viene visto come un possibile crack per il futuro. QUI LE ULTIME SULLA JUVENTUS LIVE I tifosi juventini, ma anche la dirigenza, spera dunque di avere un campione per le mani, e sogna in grande. E a far aumentare l'esaltazione per questo arrivo ci ha pensato lo stesso ragazzo con un messaggio sui social. Il talentino ha postato la foto di presentazione con la Vecchia Signora, scrivendo "Fino alla fine" nella didascalia.

