Per non dimenticare ad Avellino il convegno al caffè Hope in occasione della Giornata della memoria

Domani, 27 gennaio, si celebra la Giornata della memoria con un convegno presso il caffè solidale Hope ad Avellino, a partire dalle 17. Un’occasione per riflettere e ricordare le vittime del passato, promuovendo valori di rispetto e solidarietà. L'iniziativa invita alla partecipazione consapevole, contribuendo a mantenere viva la memoria storica in un contesto di dialogo e confronto.

La "Giornata della memoria" sarà protagonista domani (martedi 27 gennaio) nell'ambito di un convegno organizzato presso il caffè solidale "Hope" a partire dalle 17.30. A moderare l'evento sarà Gianluca Amatucci. Apertura e relazioniSaluti iniziali: Elvira Napoletano, Vice presidente APS "Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Giornata della memoria: reading letterario e convegno con Angela Ganci "per non dimenticare"Il 27 gennaio si svolge a Palermo, presso l'ex Real Fonderia alla Cala, la Giornata mondiale della Memoria, dedicata a mantenere viva la memoria delle vittime dell'Olocausto.

