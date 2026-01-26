Per non dimenticare ad Avellino il convegno al caffè Hope in occasione della Giornata della memoria

Domani, 27 gennaio, si celebra la Giornata della memoria con un convegno presso il caffè solidale Hope ad Avellino, a partire dalle 17. Un’occasione per riflettere e ricordare le vittime del passato, promuovendo valori di rispetto e solidarietà. L'iniziativa invita alla partecipazione consapevole, contribuendo a mantenere viva la memoria storica in un contesto di dialogo e confronto.

La "Giornata della memoria" sarà protagonista domani (martedi 27 gennaio) nell'ambito di un convegno organizzato presso il caffè solidale "Hope" a partire dalle 17.30. A moderare l'evento sarà Gianluca Amatucci. Apertura e relazioniSaluti iniziali: Elvira Napoletano, Vice presidente APS "Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Giornata della memoria: reading letterario e convegno con Angela Ganci "per non dimenticare"Il 27 gennaio si svolge a Palermo, presso l'ex Real Fonderia alla Cala, la Giornata mondiale della Memoria, dedicata a mantenere viva la memoria delle vittime dell'Olocausto. Leggi anche: “Il bambino nel vento”, a Formigine testimonianze e canzoni in occasione della Giornata della Memoria Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026: per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto; Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; I 40 appuntamenti per il mese della Memoria: ecco gli eventi per non dimenticare la Shoah. Vuelle, una serata da dimenticare. Avellino gioca come una leader e schianta Pesaro - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.