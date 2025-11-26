Il Comune ha avviato l’iter per l’introduzione dei sensori per i mezzi pesanti
Dopo la morte di Viola Mazzotti, uccisa da un camion su via dell’Arcoveggio mentre era alla guida della sua bicicletta, da destra e da sinistra si è tornati a parlare dei sensori per l’angolo cieco sui mezzi pesanti. Si tratta di un dispositivo di sicurezza per i mezzi pesanti che rileva la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Comune di Anzola dell’Emilia, insieme a CNA Bologna e alle altre associazioni di categoria, ha avviato il percorso per la costituzione degli Hub del commercio e dell’attrattività. Un progetto che punta a rilanciare le attività di prossimità, sostenere l’economia l - facebook.com Vai su Facebook
Amt, soci confermano il sostegno al percorso avviato. Comune "concreti passi avanti verso il risanamento" ow.ly/X6Nn106qHN1 #ANSA Vai su X