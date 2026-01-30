Alta velocità fino a Reggio Calabria entro sette anni subito dopo il cantiere del Ponte

Entro sette anni, i treni ad alta velocità arriveranno fino a Reggio Calabria. I lavori sono già partiti e in tre anni sono stati investiti quasi 4 miliardi di euro per migliorare le infrastrutture, tra cui anche la strada statale 106. Gli operai e le imprese sono al lavoro, e i primi risultati si vedono. La nuova linea cambierà il modo di viaggiare nel Sud, riducendo tempi e disagi.

Le date di progettazione e approvazione ipotizzate dal ministro Salvini durante la visita di oggi nei luoghi della provincia reggina colpiti dal maltempo In tre anni quasi 4 miliardi stanziati per l'alta velocità e la 106, "con gli operai e le imprese che oggi stanno lavorando". A rivendicare questo risultato del governo è stato il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, che durante la visita di oggi nei luoghi della provincia reggina flagellati dal maltempo, ha parlato anche di opere. "Oggi, mentre stiamo parlando del dissesto - ha aggiunto - i tecnici delle ferrovie stanno lavorando alla progettazione dell'alta velocità fino a Reggio Calabria e quindi la 106 su un versante, l'alta velocità sull'altro.

