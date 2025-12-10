Siemens e Railpool investono 20 milioni per un nuovo hub all' Interporto

Siemens e Railpool investono 20 milioni di euro in un nuovo hub all’Interporto di Verona, segnando un importante sviluppo per la logistica locale. Questo progetto rafforza il ruolo strategico dell’area come punto nevralgico per il trasporto merci in Europa, promuovendo innovazione e sostenibilità nel settore logistico.

