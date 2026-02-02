Come impatterà l' Interporto sulla viabilità locale e non? A dirlo sarà uno studio

L’interporto di Jesi si prepara a cambiare le regole della viabilità locale. La Regione Marche ha incaricato una società di ingegneria di studiare come il nuovo centro logistico influenzerà il traffico in città e dintorni. I risultati dello studio potrebbero portare a nuovi interventi per gestire l’aumento di auto e mezzi pesanti. La questione non riguarda solo Jesi, ma anche le strade che collegano l’area, e le autorità vogliono capire bene quali saranno i reali effetti.

Lo studio ha l’obiettivo di analizzare e valutare gli effetti sulla viabilità locale e sovracomunale generati dall’insediamento dell’intero polo logistico che vedrà presto anche l’operatività del nuovo hub di Amazon. Lo studio prenderà a riferimento i flussi merci, la mobilità dei lavoratori e l’interazione con le infrastrutture logistiche strategiche esistenti al fine di individuare eventuali criticità e proporre soluzioni migliorative o correttive in grado di garantire sicurezza, fluidità del traffico e sostenibilità nel medio-lungo periodo. Spiega Giacomo Bugaro: «In qualità di assessore regionale con delega all’Interporto, alla luce dei piani di sviluppo illustrati dall’Interporto e del fatto che Amazon ha già completato il proprio insediamento, con avvio dell’operatività previsto per settembre, ho ritenuto necessario richiedere, in via preventiva, un’analisi puntuale dell’impatto del traffico esistente e di quello che potrà ulteriormente svilupparsi da e per l’Interporto sull’area della bassa Vallesina.🔗 Leggi su Anconatoday.it

