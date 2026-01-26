Il coraggio dell’unità europea per tornare al diritto internazionale

A gennaio 2026, l’Europa si trova ad affrontare nuove sfide, con l’affievolirsi dei principi del diritto internazionale. Il rischio di un nuovo approccio al cambio di regime come strumento di politica estera evidenzia l’importanza di rafforzare l’unità tra le nazioni europee. Solo attraverso una coesa azione condivisa l’Europa può tutelare i propri valori e contribuire a mantenere un ordine internazionale stabile e rispettoso delle norme.

Gennaio 2026 ci accoglie con nuove preoccupanti incertezze. Il ritorno dell’idea di un Regime change – cambio di regime, come possibile strumento di politica internazionale. Le dichiarazioni al vento che causano fluttuazioni sui mercati, fatti salvi i titoli della difesa che continuano a salire. Minacce di attacchi, minacce di dazi e contro dazi. Istituzioni internazionali a pagamento che servono gli interessi di pochi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prosegue con il suo disegno, del tutto incoerente con quanto raccontava ai suoi elettori durante la campagna elettorale, tutt’altro che orientato alla costruzione di equilibri o pace. 🔗 Leggi su Tpi.it

“Il diritto internazionale conta fino a un certo punto”. È questo l’ ‘ipse dixit’ dell’annoIl 2 ottobre, durante la trasmissione Porta a Porta, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato: “Il diritto internazionale conta fino a un certo punto”.

