La Dc Sicilia ha annunciato i nuovi commissari regionali, nominati dal vice segretario nazionale Gianpiero Samorì su proposta dei parlamentari locali. Questi rappresentanti guideranno il partito fino al congresso previsto per la prossima estate, in un momento di rinnovamento dopo l’uscita di scena di Cuffaro. La nomina mira a rafforzare l’organizzazione e a preparare il partito alle sfide future nel contesto regionale.

Il vice Segretario nazionale facente funzioni della Dc, Gianpiero Samorì, su proposta dei parlamentari regionali ha nominato i tre rappresentanti che guideranno il partito fino al congresso in programma la prossima estate. La nuova governance della Democrazia cristiana in Sicilia sarà composta da Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi. Si tratta, spiega una nota, di «una scelta sinergica, unitaria, in accordo con il segretario dimissionario Cirillo e il gruppo dirigente, che coniuga l’esigenza di rinnovamento del partito assicurando, al contempo, maggiore collegialità nelle scelte. Oltre al pieno mandato di rappresentanza e interlocuzione con i segretari provinciali in tema di organizzazione e iniziative legate all’attività politica e amministrativa sui territori, i tre commissari saranno gli interlocutori ufficiali del governo regionale e dei partiti rappresentati all’interno dell’Assemblea regionale siciliana». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dc Sicilia: nominati i commissari regionali del partito orfano di Cuffaro

Nominati i tre commissari regionali della Dc: "Così prepareremo le prossime elezioni"Gianpiero Samorì, vice segretario nazionale facente funzioni della Dc, ha annunciato i nomi dei tre commissari regionali del partito, scelti su proposta dei parlamentari regionali.

Leggi anche: Cuffaro e il partito del “già stato” che tiene in ostaggio la Sicilia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dc Sicilia, nominati i commissari regionali; Nominati i tre commissari regionali della Dc: Così prepareremo le prossime elezioni; La Dc prova a vivere senza Totò; La Dc passa oltre Cuffaro: chi sono i tre commissari che gestiranno il partito fino al congresso.

La Dc nomina la nuova governance: Cascio, Meli e Sgroi alla guida fino al congressoLa decisione del vicesegretario nazionale facente funzioni su proposta dei parlamentari regionali ... msn.com

Nominati i tre commissari regionali della DC: sono l’on. Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo SgroiLa Democrazia Cristiana in Sicilia ha una nuova governance. Il vice Segretario nazionale facente funzioni, Gianpiero Samorì, su proposta dei parlamentari ... sicilianews24.it

Non passa la nomina dell'ex sottosegretario di D'Alema. La Regione rimette in sella Perino, il presidente che si era dimesso. Nel CdA nominati prima il marito di un deputato e il cugino di un altro parlamentare facebook