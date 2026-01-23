Scuole al freddo a Messina Russo chiede risposte all' amministrazione | Balletto di responsabilità inaccettabile

Il freddo intenso nelle scuole superiori di Messina ha sollevato preoccupazioni tra studenti e genitori. Russo ha chiesto all’amministrazione chiarimenti, evidenziando un quadro di responsabilità poco chiaro. La Città Metropolitana viene accusata di un ruolo centrale nel gestire questa emergenza climatica, che sta influenzando negativamente le condizioni delle strutture scolastiche in questi mesi.

Il consigliere del Pd in una nota ha sollevato nuovi dubbi sulla gestione della situazione legata ai riscaldamenti negli istituti scolastici della città "Si assiste sgomenti al balletto di responsabilità nel quale la Città Metropolitana sta facendo la parte del primo ballerino d’etoile sul tema del vero e proprio inverno climatico che le scuole superiori messinesi stanno subendo in questi mesi". Duro attacco del consigliere dem Alessandro Russo nei confronti dell'amministrazione Basile, criticata per la gestione del riscaldamento in alcune scuole cittadine. "Le manutenzioni straordinarie e i procedimenti di collaudo e certificazione degli impianti di riscaldamento competono alla Città Metropolitana, in quanto ente proprietario degli istituti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Albero finisce sul tetto di Palazzo Formento, il consigliere Russo chiede l'intervento dell'amministrazioneA Messina, il maltempo continua a causare danni con forti raffiche di vento che hanno portato a nuovi crolli di alberi.

Scuole al freddo a Palermo: malore per un’alunna per le basse temperature. La Cgil chiede mappatura completa degli edifici scolastici e incontro urgenteA Palermo, un'alunna ha avuto un malore a causa delle temperature troppo basse nelle aule scolastiche.

