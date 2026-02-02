Nuovi appuntamenti nuove rotte Costa Crociere ridisegna il 2026

La compagnia annuncia un nuovo capitolo nel 2026, con rotte rivisitate e innovazioni a bordo. Costa Crociere prepara un’offerta tutta nuova, con navi aggiornate, ristorazione rinnovata e itinerari pensati per offrire esperienze diverse tra mare e terra. La strategia mira a soddisfare i clienti con viaggi più ricchi e personalizzati, puntando su nuove destinazioni e servizi innovativi.

La compagnia riprogetta il viaggio e innova flotta, cucina e itinerari esperienziali in destinazioni mare-terra. Dal Mediterraneo ai fiordi norvegesi, dal Giappone ai Caraibi, ogni solcata diventa una suggestione unica. Il fascino delle destinazioni emblematiche esercita un'attrazione fatale sui viaggiatori. Pura illusione pensare di scardinare il desiderio di osservare un tramonto a Santorini, ammirare la Sagrada Familia, fotografare i Faraglioni di Capri o sfilare lungo La Croisette. Ma come evitare di finire in mezzo alla folla nelle destinazioni super gettonate?.

