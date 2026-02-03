Nuove norme in farmacia per la sicurezza elettronica | regolamentazione rafforzata per protezione dei dispositivi medici

Da sabato 31 gennaio 2026, tutte le farmacie italiane, compresa quella di Modena, devono seguire nuove regole per proteggere i dispositivi medici e la gestione delle ricette elettroniche. Le norme sono state rafforzate per garantire maggiore sicurezza informatica. Le farmacie sono già al lavoro per adeguarsi alle nuove disposizioni, che coinvolgono sistemi e procedure più stringenti.

Dal sabato 31 gennaio 2026, le farmacie di tutta Italia, inclusa la provincia di Modena, devono applicare nuove regole per la sicurezza informatica nella gestione della ricetta elettronica. Le misure, introdotte con un provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in concerto con il Ministero della Salute, obbligano i farmacisti a utilizzare un'autenticazione a più fattori per accedere ai sistemi di prescrizione e erogazione dei farmaci. Il nuovo sistema prevede l'utilizzo di strumenti di identità digitale, come SPID o Carta d'Identità Elettronica, unitamente a un token personale per la sessione di lavoro.

