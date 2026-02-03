Nuove fogne sulla Montefeltro Dopo 20 anni vincono i residenti Ma ora c’è l’incubo delle code

Dopo vent’anni di battaglie, i residenti di Montefeltro possono finalmente sorridere: le nuove fogne sono state realizzate. Tuttavia, la buona notizia porta con sé un problema inaspettato. Ora, infatti, le strade sono invase da code interminabili, soprattutto nelle ore di punta. I cittadini avevano scritto lettere e proteste al Comune per anni, e alla fine sono riusciti a ottenere i lavori richiesti. Ma il traffico si è aggravato, creando un nuovo disagio che rischia di rovinare la soddisfazione per il miglioramento delle infrastrutture.

A volte funziona. Una lettera, poi due, tre, indirizzate al Comune, il tutto per una ventina di anni circa. Nessuno pare, ti ascolta. Poi però, come per miracolo, il muro di gomma crolla. Il Comune decide di muoversi e finalmente spuntano le ruspe per iniziare i lavori. E’ quello che sta succedendo da ieri sulla Montefeltro, con la strada chiusa nel tratto che va dalla rotatoria del Santa Colomba, fino a quella che incrocia via Gagarin. E sarà così per tre settimane (da programma, meteo permettendo). Si tappano le buche? Purtroppo no, per quello bisogna aspettare la primavera-estate. Però almeno si fa quello che appunto da una ventina di anni i residenti in quel punto chiedono: un collettore fognario per impedire che quando piove l’acqua invece di entrare, come avvenuto finora, direttamente in casa loro, che hanno il piano-terra più basso di un paio di metri rispetto a quello stradale, venga appunto convogliata, nel nuovo collettore (fognatura bianca) che si collegherà al sistema fognario comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuove fogne sulla Montefeltro. Dopo 20 anni vincono i residenti. Ma ora c’è l’incubo delle code Approfondimenti su Montefeltro fogne Code da incubo sulla Statale 36, un’ora e mezza per fare 4 chilometri: “Così è una follia” Traffico insostenibile e code interminabili sulla Statale 36 tra Lecco e Pescate, dove un tragitto di meno di cinque chilometri richiede circa un'ora e mezza. Via libera sulla sponda dell’Adda. Fine di un incubo dopo anni. Naviglio leonardesco percorribile Da oggi l’alzaia lungo l’Adda e il Naviglio leonardesco tra Paderno e Cornate è nuovamente percorribile, segnando la fine di un lungo periodo di chiusura. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Montefeltro fogne Argomenti discussi: Nuove fogne sulla Montefeltro. Dopo 20 anni vincono i residenti. Ma ora c’è l’incubo delle code. ARTICOLAZZO - “Fateve accattà ’a chi nun ve conosce!” Di Antony Strufoli Lagni navigabili, ludoteche luccicanti e cittadini invisibili nelle periferie… Promettono i lagni navigabili. Sì, proprio loro: quelli che da sempre più che corsi d’acqua sembrano fogne a ci - facebook.com facebook

