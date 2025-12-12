Code da incubo sulla Statale 36 un’ora e mezza per fare 4 chilometri | Così è una follia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico insostenibile e code interminabili sulla Statale 36 tra Lecco e Pescate, dove un tragitto di meno di cinque chilometri richiede circa un'ora e mezza. Una situazione che sta creando forte disappunto tra i cittadini, evidenziando le criticità di una delle arterie principali della zona.

Lecco, 12 dicembre 2025 – Quasi un'ora e mezza per andare da Lecco a Pescate, che è un un tragitto di nemmeno cinque chilometri, attraversando il Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36. Quasi tre quarti d'ora sempre da Pescate fino al Ponte Nuovo di Lecco, un viaggio appena 4 chilometri. Cronaca di una odissea viabilistica. Tutte le strade di Lecco e hinterland sui navigatori sono tracciate in rosso scuro, che indica pesanti rallentamenti e code. Muoversi nella città dei Promessi sposi è una missione impossibile. Il traffico da shopping natalizio, i lavori in corso tutti insieme, la viabilità inadeguata, lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico, le attrazioni e le iniziative sul lago sono le cause del disastro viabilistico. Ilgiorno.it

code incubo statale 36Code da incubo sulla Statale 36, un’ora e mezza per fare 4 chilometri: “Così è una follia” -  Succede ormai da giorni (e proseguirà probabilmente almeno fino a Natale). ilgiorno.it

Traffico, week-end da bollino rosso in Lombardia. Incubo code: Superstrada 36 osservata speciale - Traffico da bollino rosso in questo secondo secondo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas. ilgiorno.it

code da incubo sulla statale 36 un8217ora e mezza per fare 4 chilometri cos236 232 una follia

© Ilgiorno.it - Code da incubo sulla Statale 36, un’ora e mezza per fare 4 chilometri: “Così è una follia”

Statale 36 … un incubo continuo!

Video Statale 36 … un incubo continuo!