Da oggi l’alzaia lungo l’Adda e il Naviglio leonardesco tra Paderno e Cornate è nuovamente percorribile, segnando la fine di un lungo periodo di chiusura. Questo itinerario cicloturistico e pedonale rappresenta uno degli accessi principali alla Valle dell’Adda e allo Stallazzo, punto di ristoro e sicurezza gestito da volontari e lavoratori fragili della coop Solleva, contribuendo alla riapertura di un importante tratto della zona.

L’alzaia lungo l’Adda e il Naviglio leonardesco tra Paderno e Cornate è di nuovo percorribile. Riapre uno degli itinerari cicloturistici e pedonali più belli della Valle dell’Adda e anche il principale accesso allo Stallazzo, l’unico punto di ristoro e presidio di sicurezza in quel tratto, gestito dai volontari e dai lavoratori fragili della coop Solleva. È stato finalmente realizzato e aperto un tracciato alternativo temporaneo che consente di aggirare la zona interessata dalle frane che da maggio 2024 rendevano impossibile il transito. "I fruitori dell’Adda non dovranno più compiere una lunga deviazione per oltrepassare il tratto chiuso, ma potranno superarlo in piena sicurezza rimanendo a livello del fiume – spiegano Gianpaolo Torchio e Andrea Panzeri, sindaci rispettivamente di Paderno e Cornate -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via libera sulla sponda dell’Adda. Fine di un incubo dopo anni. Naviglio leonardesco percorribile

