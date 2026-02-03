Nuova stagione di concerti per Dai de jazz club sul palco brani pop e improvvisazione con gli Emem
Questa domenica, il Bistrot Colonna di Bertinoro ospita il primo concerto della nuova stagione del Dai de jazz club. Gli Emem salgono sul palco per proporre un mix di brani pop e improvvisazione. La rassegna, che si estende fino alla primavera, torna a portare musica dal vivo in città con una serie di appuntamenti da non perdere.
Domenica 8 febbraio al Bistrot Colonna di Bertinoro riprende la programmazione “inverno - primavera” del daidejazz Club con una ricca nuova edizione di concerti. Sul palco, a partire dalle 14.30 salgono gli Emem, band composta da Simone Graziano al pianoforte, Francesco Ponticelli al contrabbasso.🔗 Leggi su Forlitoday.it
