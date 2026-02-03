Nuova stagione di concerti per Dai de jazz club sul palco brani pop e improvvisazione con gli Emem

Da forlitoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa domenica, il Bistrot Colonna di Bertinoro ospita il primo concerto della nuova stagione del Dai de jazz club. Gli Emem salgono sul palco per proporre un mix di brani pop e improvvisazione. La rassegna, che si estende fino alla primavera, torna a portare musica dal vivo in città con una serie di appuntamenti da non perdere.

Domenica 8 febbraio al Bistrot Colonna di Bertinoro riprende la programmazione “inverno - primavera” del daidejazz Club con una ricca nuova edizione di concerti. Sul palco, a partire dalle 14.30 salgono gli Emem, band composta da Simone Graziano al pianoforte, Francesco Ponticelli al contrabbasso.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Bertinoro Concerti

Stefana, Gallo e De Rossi: sul palco del Jazz Club arrivano i Guano Padano

Mama’s Club: al via la seconda parte della stagione tra jazz, pop e teatro

Il Mama’s Club riprende con la seconda parte della sua 33ª stagione, offrendo una rassegna di musica dal vivo e incontri culturali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bertinoro Concerti

Argomenti discussi: Dieci concerti sono salvi grazie al vostro generoso contributo, ne restano ancora 4: salvate la stagione dell'OFL; OperaExtravaganza presenta la nuova stagione con un concerto-tesseramento; La Soffitta inaugura la nuova stagione nel segno di Dario Fo e della memoria; Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana dal 2 all'8 febbraio 2026.

nuova stagione di concertiRiparte Riverberi di RisorgiMarche: annunciati i primi tre concerti della stagione 2026La rassegna che valorizza i borghi marchigiani Prende il via una nuova stagione di Riverberi di RisorgiMarche, la rassegna che valorizza i borghi marchigiani facendone conoscere e riscoprire le bellez ... youtvrs.it

nuova stagione di concertiLa Corelli presenta a Brisighella Itinerari Sonori 2026: cinque concerti nel segno del viaggioTorna a Brisighella la rassegna musicale Itinerari Sonori, promossa dall’Orchestra La Corelli, che nel 2026 propone una nuova stagione di concerti ... ravennanotizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.