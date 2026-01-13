Mama’s Club | al via la seconda parte della stagione tra jazz pop e teatro

Il Mama’s Club riprende con la seconda parte della sua 33ª stagione, offrendo una rassegna di musica dal vivo e incontri culturali. A partire da venerdì 16 gennaio, le serate si svolgono ogni venerdì e sabato alle 21:30, con apertura alle 20:30. Un appuntamento dedicato a appassionati di jazz, pop e teatro, in un contesto che valorizza la cultura e la convivialità del circolo Arci.

Comincia venerdì 16 gennaio la seconda parte della 33^ stagione di musica dal vivo e incontri culturali del circolo Arci Mama’s Club, che occupa i venerdì e i sabato sera con inizio alle 21:30 e apertura cancelli alle 20:30. Il primo appuntamento, venerdì 16 gennaio, è un omaggio a una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

