Stefana Gallo e De Rossi | sul palco del Jazz Club arrivano i Guano Padano

Ferraratoday.it | 3 dic 2025

Venerdì 5 alle 21.30 il Torrione ospita il concerto dei Guano Padano (nella foto di Roberto Cavalli), eclettica formazione composta da Alessandro Stefana alla chitarra, Danilo Gallo al basso elettrico e Zeno De Rossi alla batteria.

