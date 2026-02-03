Nuova perturbazione in arrivo torna il maltempo a Reggio Calabria | diramata l' allerta gialla

Nuova perturbazione si avvicina a Reggio Calabria e porta piogge intense. Le previsioni meteo parlano di un peggioramento nel corso delle prossime ore, con allerta gialla già in vigore. La città si prepara a un week-end di pioggia e vento forte, mentre le autorità consigliano di evitare spostamenti non necessari. La perturbazione atlantica, che sta interessando il centro-sud, sta già causando disagi e allagamenti nelle zone più vulnerabili.

Il maltempo torna a far sentire la sua presenza. Una nuova perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale interesserà gran parte delle regioni centro-meridionali, determinando una fase perturbata con piogge diffuse, in estensione da ovest verso est, associate a un rinforzo della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Reggio Calabria Il maltempo non dà tregua a Reggio Calabria e provincia, diramata una nuova allerta gialla Reggio Calabria e provincia sono nuovamente interessate da condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo non dà tregua a Reggio e provincia, diramata una nuova allerta gialla Reggio Calabria e la sua provincia continuano ad affrontare condizioni meteorologiche avverse, con un tempo instabile che persiste da diversi giorni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Meteo - MALTEMPO IN CALABRIA, CONFERMATA L'ALLERTA ROSSA Ultime notizie su Reggio Calabria Argomenti discussi: Nuova perturbazione in arrivo, piogge abbondanti e neve in quota; Previsioni meteo - Nuova perturbazione in arrivo da stasera; Nuova perturbazione in Sardegna: venti da ovest con raffiche a 70 all’ora e piogge; Domenica fredda e nevosa, nuova perturbazione in arrivo: le previsioni per i prossimi giorni. Maltempo in arrivo, allerta gialla anche in Calabria: piogge e vento forteUna nuova perturbazione atlantica è pronta a investire il Centro-Sud e la Calabria si prepara a una giornata di diffuso maltempo. Per mercoledì 4 febbraio ... wesud.it Nuova perturbazione atlantica in arrivo, domani allerta gialla in SiciliaUna nuova perturbazione di origine atlantica è in arrivo sul Mediterraneo occidentale e determinerà, nella giornata di domani, un peggioramento delle ... canalesicilia.it Pasticceria La Mimosa | Reggio di Calabria - facebook.com facebook Il Questore di Reggio Calabria Dott. Paolo Sirna in visita istituzionale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.